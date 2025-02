Sgaravatti: duecentocinque anni di storia in campo floreale. Azienda in continua crescita





Bisogna controllare attentamente per evitare le trappole delle fake news e per come una persona può prendersi cura del proprio giardino nel modo corretto. Dall’ideazione alla messa in posa del verde il passo è breve, se di mezzo c’è Sgaravatti Landscaping & Garden Design. Da quasi 200 anni l’azienda è specializzata nella realizzazione di giardini, terrazze, verde residenziale e stradale in ambito sia pubblico che privato, sul territorio regionale, nazionale ed estero. Fiore all’occhiello di Sgaravatti Landscaping & Garden Design è lo studio tecnico con personale che utilizza sistemi all’avanguardia. Tutti i fiori e le piante che si coltivano in ambito Sgaravatti nascono e crescono in Sardegna. Questo per dare maggiore importanza al territorio ed a quelle che sono le esigenze dello stesso.





L’idea dell’azienda è nata nel 1790 a Natale e al figlio Benedetto Sgaravato, che curavano i giardini dell’abate Farsetti, con molte piante d’importazione dall’America e dal Regno Unito. Fu Angelo, il primogenito di Benedetto, che cambiò il cognome in Sgaravatti e fondò l’azienda nel 1820 a Padova con l’obiettivo di vendere piante e fiori. Tra il 1820 e oggi, in duecentocinque anni, è successo di tutto, ma Sgaravatti ha sempre saputo cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni. Riuscendo a diventare nell’Ottocento fornitore delle case reali e dei papi e nel Novecento un protagonista delle due ricostruzioni e del boom economico. Oggi Sgaravatti Group ha sede in Sardegna e opera con tre divisioni, dedicate sia alla progettazione e realizzazione di giardini sia alla vendita diretta: Sgaravatti Land coltiva piante e fiori su 32 ettari di cui 10 coltivati a prato, 3 di serre e 19 di vivaio e con tre garden center a Cagliari, Capoterra (CA) e Arzachena (Porto Cervo).

Fake news nel giardinaggio: verità o falsi miti? Non tutto ciò che si legge sui giornali oppure si trova online funziona davvero per le piante in genere. Detergente per piatti, bucce di banana e fondi di caffè potrebbero sembrare soluzioni economiche e naturali, ma in realtà possono fare più danni che benefici. I prodotti studiati e sviluppati appositamente per la cura del verde sono il risultato di anni di ricerca: sicuri per l’ambiente, per l’individuo e soprattutto efficaci.