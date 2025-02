Sassari: La Polizia locale rinnova l’impegno nella donazione del sangue

Anche questa mattina, 13 febbraio, la Polizia locale ha confermato il proprio impegno nella donazione del sangue, aderendo all’appuntamento periodico promosso dall’Avis provinciale. Circa trenta agenti del Comando di via Carlo Felice hanno risposto alla chiamata, rinnovando un gesto di solidarietà sempre più necessario.

Alla donazione ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Mascia, che ha sottolineato l’importanza di un contributo concreto in un momento in cui le scorte di sangue risultano insufficienti per garantire le trasfusioni a pazienti talassemici, oncologici e a coloro che necessitano di interventi chirurgici.

Di fronte al Comando, l’autoemoteca ha accolto gli agenti che, a turno, si sono sottoposti alla donazione, ribadendo l’impegno del Corpo della Polizia locale nel supportare la struttura sanitaria. La carenza di donatori, infatti, rappresenta una criticità costante, con il rischio di compromettere l’attività assistenziale.

La giornata odierna rientra in un calendario fisso di donazioni organizzato dal personale del Comando, che da tempo mantiene un dialogo diretto con la direzione del Servizio Trasfusionale aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria. La richiesta di supporto si fa sempre più pressante e la Polizia locale risponde con un contributo concreto e costante.

Chiunque voglia donare può prenotarsi contattando il Servizio Trasfusionale, situato al secondo piano del Palazzo Rosa in via Monte Grappa 82, ai numeri 0792061461-496 (dalle 8 alle 14) o 0792061625 (dalle 15 alle 18.30). È possibile contattare anche l’Avis comunale di Sassari in via Cesare Pavese 1 al numero 079252577 (dalle 8 alle 12) o 3701434967 (dalle 13 alle 20).