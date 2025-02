Cronaca Incendio nella notte nel centro storico di Cagliari: fiamme in una palazzina di via San Giacomo

Attimi di tensione nella notte a Cagliari, dove un incendio è divampato in una palazzina di via San Giacomo, nel cuore del centro storico. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, hanno avuto origine da un locale di sgombero contenente materiali in disuso. L’allarme è scattato intorno alle 4, quando un inquilino ha notato il fumo e ha allertato i vigili del fuoco, tentando nel frattempo di contenere il rogo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre del 115, insieme a un’ambulanza del 118 e alle forze dell’ordine. Grazie al rapido intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.