Sassari, ragazza violentata riconosce il suo aggressore: indagini in corso

La ragazza è stata raggiunta dall'ambulanza del 118 proprio in corso Angioy, dove aveva chiesto aiuto intorno alle 21. Le indagini sono condotte dagli ispettori della Mobile, coordinati dal dirigente Michele Mecca, che stanno analizzando i ricordi della vittima per ricostruire con esattezza dinamica e luogo dell'aggressione. L'allarme è scattato poco dopo le 21, quando la 23enne ha contattato i soccorsi, riferendo di essere stata violentata da un uomo. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, avviando le indagini per risalire al responsabile. Nei prossimi giorni la giovane sarà nuovamente ascoltata dagli inquirenti, che sperano di raccogliere ulteriori dettagli utili per l'identificazione dell'aggressore.

La giovane di 23 anni aggredita e violentata nella tarda serata di ieri nel centro di Sassari ha visto in volto il suo aggressore. Sebbene non lo conoscesse, ha fornito una descrizione dettagliata agli ispettori della Squadra Mobile della Questura, che ora gli danno la caccia. Dopo essere stata curata e sottoposta ad accertamenti clinici, la vittima è stata dimessa dall'ospedale. Ancora sotto choc per l'accaduto, ha parlato con gli investigatori, rivelando che l’aggressione non è avvenuta in corso Angioy, come inizialmente ipotizzato, ma in una zona vicina.