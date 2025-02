Alghero, aggressione con un’accetta in pieno centro: fermato un anziano

La vittima, con prontezza di riflessi, è riuscita miracolosamente a schivare il colpo, evitando gravi conseguenze. L’episodio si è consumato sotto gli occhi increduli di alcuni passanti e dei commercianti della zona, che hanno immediatamente cercato di fermare l’aggressore. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe estratto l’arma e tentato di colpire la sua vittima con veemenza e rabbia, dando vita a una scena di tensione che ha lasciato attoniti i presenti. Alcuni testimoni, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti per immobilizzarlo, riuscendo a disarmarlo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e chiarire il movente dietro il gesto. Determinanti saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero fornire elementi utili per comprendere cosa abbia scatenato l’azione violenta dell’anziano.





L’aggressore è stato fermato e condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Al momento, non sono emersi precedenti a suo carico, ma si valuta l’ipotesi che possa aver agito per questioni personali ancora da chiarire. La vicenda riaccende i riflettori sulla sicurezza cittadina, in un periodo già segnato da un aumento di episodi di microcriminalità e furti ai danni delle attività commerciali. Il 2025 è iniziato con una serie di eventi che stanno alimentando la preoccupazione tra i residenti e i commercianti del centro storico, chiedendo maggiori controlli e presidi delle forze dell’ordine. Le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il centro di Alghero torna a far parlare di sé per un episodio di violenza che ha scosso residenti e commercianti. Lunedì sera, 10 febbraio, intorno alle 20, nei pressi dell'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via La Marmora, un anziano ha improvvisamente aggredito un uomo con una piccola accetta.