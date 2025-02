Villasor, doppia rapina a due tabaccherie: il bandito in fuga dopo aver sparato in aria

Mattinata di paura a Villasor, dove un malvivente solitario ha messo a segno due rapine in poche ore, seminando il panico tra commercianti e cittadini. Il rapinatore, armato di una pistola scacciacani, ha minacciato i titolari di due tabaccherie, riuscendo a sottrarre poche centinaia di euro prima di darsi alla fuga.

Il primo colpo è stato registrato in via Cagliari, dove il malvivente, con il volto parzialmente coperto, ha fatto irruzione puntando l’arma contro la proprietaria e costringendola a consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver arraffato il bottino, è fuggito a bordo di un’auto.

Pochi minuti più tardi, mentre i Carabinieri erano già sulle sue tracce, il bandito ha fatto irruzione in una seconda tabaccheria, questa volta in piazza Matteotti. Qui, dopo aver replicato lo stesso modus operandi, ha sparato un colpo in aria con la pistola a salve, cercando di seminare il panico e guadagnare tempo per la fuga.

L’uomo è riuscito a dileguarsi a bordo del veicolo, su cui potrebbe esserci stato un complice ad attenderlo. I Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche, passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze utili per ricostruire l’accaduto.

Al momento, le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di risalire all’identità del rapinatore, valutando ogni possibile pista, compresa la presenza di complici.