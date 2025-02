Sassari, 18enne colpito da una scarica elettrica sotto la doccia: evacuato un intero condominio

SASSARI – Momenti di panico nel pomeriggio di ieri in viale Caprera, dove un grave corto circuito ha mandato in tilt l’intero impianto elettrico di un condominio di quattro piani, causando fiamme e fumo dalle prese e il ferimento di un 18enne, colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sotto la doccia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando il giovane è stato improvvisamente attraversato da una scarica partita dallo scaldabagno. Fortunatamente, ha riportato solo una lieve intossicazione ed è stato soccorso dal 118, che lo ha medicato sul posto senza necessità di ricovero.

Il corto circuito ha avuto effetti devastanti: l’intero sistema elettrico è collassato, provocando blackout, scintille e fumo dalle prese in più appartamenti. Gli impianti idrico, del gas e del riscaldamento sono stati compromessi, rendendo le abitazioni temporaneamente inagibili. Per precauzione, i circa 30 residenti sono stati evacuati e dovranno trascorrere la notte altrove.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici della Medea, la società che gestisce la rete del gas cittadina, per verificare che non vi fossero ulteriori rischi strutturali. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente, ma si sospetta un guasto agli impianti condominiali che avrebbe innescato il sovraccarico elettrico.