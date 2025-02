Sassari, 23enne aggredita e violentata all’ingresso di casa: caccia all’aggressore

SASSARI – Una brutale aggressione ha sconvolto il cuore della città: una ragazza di 23 anni è stata aggredita e violentata sul portone di casa, mentre rientrava nella sua abitazione, in corso Angioy, nella tarda serata di ieri. L’attacco è avvenuto poco dopo le 21, in una zona centrale ma scarsamente illuminata e poco frequentata di notte.

I dettagli della vicenda sono ancora frammentari, ma secondo quanto emerge dalle forze dell’ordine, l’aggressore avrebbe colpito la giovane approfittando dell’oscurità e della scarsa presenza di passanti. Ancora da chiarire chi abbia dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e gli agenti della Squadra mobile della Questura sassarese. La ragazza, sotto choc, è stata trasportata in ospedale, dove ha ricevuto cure mediche e il supporto di uno psicologo.

Le indagini sono in corso e si concentrano sulle immagini delle telecamere di sicurezza presenti nei pressi del luogo dell’aggressione. Gli investigatori sperano che le riprese possano fornire dettagli utili per risalire all’identità del responsabile. Al momento non è chiaro se si tratti di un aggressore occasionale o di qualcuno che potrebbe aver seguito la vittima.

L’episodio ha suscitato profonda preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore sicurezza nelle ore notturne, in una zona che, pur essendo centrale, resta pericolosamente isolata dopo il tramonto.