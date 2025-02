Un viaggio nella storia del pane: tra miti, politica e cultura, la presentazione del libro di Gabriele Rosso a Sassari

Un tema che, come dimostra il libro di Rosso, non è solo tecnico, ma intreccia tradizioni, economia, innovazione e geopolitica. Il corso, finanziato dal FONDARTIGIANATO e condotto da docenti dell’Università di Sassari e dell’Accademia Sarda del Lievito Madre, ha coinvolto diversi operatori del settore panario provenienti dai panifici della Sardegna. Questo progetto è stato il primo passo di una collaborazione tra l’Università di Sassari e la CNA Sassari, formalizzata attraverso un protocollo d’intesa recentemente firmato. La presentazione del libro rappresenta il culmine di questa esperienza formativa, offrendo uno sguardo ampio e multidisciplinare su un alimento che da sempre accompagna la storia dell’umanità. Gabriele Rosso, con un approccio rigoroso e narrativo, ci guida attraverso i secoli: dal pane mitico dell’Odissea a quello industriale del XXI secolo, fino ai contesti moderni in cui questo alimento assume un ruolo anche nei conflitti e nelle strategie geopolitiche.





L’incontro vedrà la partecipazione di importanti esponenti del panorama accademico e artigianale: la Prof.ssa Marilena Budroni e la Dott.ssa Rita Marras dialogheranno con l’autore. Interverranno inoltre il Prof. Ignazio Floris, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, Gianni Sale, Presidente CNA Sassari, Gesuina Mulas, Direttrice ECIPA Sardegna, e il Prof. Giovanni Antonio Farris, Presidente dell’Accademia del Lievito Madre. Il libro, che esplora le evoluzioni tecniche, sociali e culturali legate al pane, sarà un’occasione per riflettere su quanto questo elemento essenziale sia stato testimone e protagonista di mutamenti epocali. Come scrive lo stesso Rosso, il pane è “un simbolo che racconta il potere, le innovazioni, ma anche le disuguaglianze e le battaglie per la sopravvivenza”. Un appuntamento che non è solo culturale, ma simbolico: un ritorno alle radici attraverso il racconto di uno degli elementi fondanti della civiltà, capace di unire tecniche artigianali, tradizioni e analisi contemporanee in un unico viaggio.

Sassari si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo culturale, legato a un alimento che è molto più di un semplice nutrimento: il pane. Giovedì 13 febbraio 2025, alle ore 18:00, l’Aula Magna Barbieri del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari ospiterà la presentazione del libro “Storia del pane. Un viaggio dall’Odissea alle guerre del XXI secolo” di Gabriele Rosso, edito da Il Saggiatore. L’evento segna la conclusione di un importante percorso formativo organizzato dalla Confederazione Nazionale Artigiani (CNA), in collaborazione con l’Università di Sassari e altre realtà locali, dedicato alla gestione del lievito madre.