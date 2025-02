Alghero: "Alla frutta c'eravamo già...e ora siamo finiti nel sugo”, Marco Lombardi (Mio Italia) attacca la politica delle polemiche

La sua accusa è chiara: i politici, eletti dai cittadini, dovrebbero "parlare meno e muoversi meglio". Lombardi ritiene che le "polemiche fatte più per mettersi in mostra mediaticamente" non siano ciò di cui gli algheresi hanno bisogno, soprattutto in un momento in cui la città deve affrontare questioni gravi e pressanti, tra cui sanità, pulizia, lavoro ed emergenza abitativa. "Basta!" conclude con fermezza, richiamando l’intero panorama politico locale a mettere da parte "le diatribe da quattro soldi" per concentrarsi su soluzioni concrete per la comunità.

"Alla frutta c’eravamo già... adesso siamo finiti nel sugo." Con queste parole, Marco Lombardi, referente per la Sardegna di MIO Italia, ha lanciato una dura critica verso il panorama politico algherese, accusando alcuni assessori e consiglieri comunali di anteporre la visibilità mediatica agli interessi della città. Lombardi denuncia una situazione stagnante, dove le "liti e diatribe politiche prendono il sopravvento" su questioni urgenti e su quelle opere che potrebbero garantire "una nuova ripartenza" per Alghero. "Maggioranza e opposizione non dialogano, pensano solo a criticarsi tra loro", aggiunge.