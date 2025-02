Alghero: sequestrati 8 kg di semi non certificati in aeroporto





I semi, ritenuti potenzialmente pericolosi per l’introduzione di fitopatie o contaminazioni, sono stati sequestrati in via cautelare. Le autorità hanno già avviato le analisi igienico-sanitarie, affidate a un fitopatologo dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, per determinare la natura dei semi e valutare eventuali rischi per la sicurezza agricola del territorio. L’operazione conferma la costante attenzione dei controlli doganali nel contrastare possibili minacce fitosanitarie.

La Guardia di Finanza di Alghero, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari, ha sequestrato 8 chilogrammi di semi non identificabili all’aeroporto di Alghero-Fertilia. Il carico, privo di certificazioni e documenti che ne attestassero l'origine, è stato individuato durante un controllo di routine sul bagaglio di un uomo proveniente dalla Nigeria, sbarcato al "Riviera del Corallo" con un volo via Fiumicino.