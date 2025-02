Cagliari: puntava un laser sui velivoli militari, denunciato un 52enne

Tra dicembre e gennaio, erano giunte oltre 15 segnalazioni riguardanti raggi laser di colore verde provenienti dalla periferia di Monastir. "L’esposizione diretta dell’occhio del pilota a un raggio laser, soprattutto di notte – spiegano i Carabinieri – può provocare danni momentanei o permanenti alla vista, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione aerea, specialmente in fase di atterraggio". L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze gravi, ma il caso sottolinea ancora una volta il pericolo rappresentato da gesti irresponsabili che mettono a rischio vite umane e la sicurezza dei cieli.

Un uomo di 52 anni è stato identificato e denunciato per attentato alla sicurezza e porto illegale di oggetti atti a offendere, dopo essere stato ritenuto responsabile di aver puntato ripetutamente un raggio laser contro diversi velivoli militari, tra cui un elicottero della Guardia Costiera impegnato in attività operative. Fortunatamente, non sono stati causati pericoli alla circolazione o alla sicurezza aerea, grazie ai sistemi anti-accecamento di cui sono dotati gli elicotteri coinvolti. L’operazione, condotta con precisione, è stata coordinata dal Comando Compagnia Carabinieri di Polizia Militare per l’Aeronautica, con sede nella Base di Decimomannu.