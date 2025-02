Alghero: i comitati chiedono azioni concrete sul treno a idrogeno

Gli incontri pubblici, l’ultimo dei quali organizzato dall’associazione Maestrale, hanno messo in luce criticità su più fronti. "L’opera sarà fortemente impattante per l’ambiente, il paesaggio e le attività produttive coinvolte", spiegano, richiamando anche gli interventi dei tecnici del Politecnico di Torino, che hanno ribadito la necessità di soluzioni alternative. A preoccupare la politica è il rischio concreto di perdere i finanziamenti. Il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, e l’assessore Roberto Corbia hanno espresso il timore di vedere sfumare le risorse, pur rimanendo aperti a valutare opzioni di mobilità sostenibile diverse dal treno a idrogeno.





Ma i comitati chiedono azioni rapide: "È ora che si smetta di tergiversare. Il sindaco deve attivare con urgenza le procedure formali per inoltrare alla presidente della Regione, Alessandra Todde, la richiesta di rimodulazione del progetto e portare la questione sul tavolo del ministro Matteo Salvini". La commissione consiliare speciale, istituita anche grazie alla pressione dei comitati, avrà il compito di analizzare gli atti, ascoltare esperti e valutare l’impatto dell’opera. "Serve uno studio accurato per decidere se questo progetto sia strategico o dannoso", sottolineano i cittadini, che non intendono restare spettatori passivi di scelte che potrebbero influenzare il futuro della mobilità e dell’ambiente nel nord Sardegna. A firmare l’appello, tra gli altri, i comitati delle borgate di Sa Segada, Santa Maria La Palma, Guardia Grande e Maristella, oltre al Comitato Zonale Nurra, al Comitato Metrotranvia Sassari-Alghero-Sorso e alla LIPU. Uniti dalla convinzione che la politica non possa più delegare ai tecnici scelte strategiche, chiedono un progetto che rispetti ambiente, territorio e cittadini. "Non basta più discutere: ora servono azioni concrete".

Un progetto ambizioso ma sempre più controverso: il treno a idrogeno, annunciato come una rivoluzione per la mobilità sostenibile nel nord-ovest della Sardegna, si ritrova oggi sotto il fuoco incrociato dei comitati cittadini. A denunciare la situazione sono i rappresentanti delle borgate e dei quartieri, che accusano la politica locale di tergiversare e di non prendere decisioni all’altezza delle aspettative. "Siamo nella fase che i nostri amministratori provano a raccapezzarsi tra procedure e incontri politici, ma nessuno ha il coraggio di prendere decisioni concrete", lamentano i comitati. Secondo i firmatari, il progetto, così come concepito, non risponde alle reali esigenze del territorio.