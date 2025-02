Porto Torres, i canili comunali restano alla Multiservizi: impegno triennale per benessere e adozioni responsabili

Le strutture: tra cura e adozioni. Il canile di Andriolu, situato nell’area dell’ex mattatoio comunale vicino al centro abitato, ospita attualmente 80 cani su una capacità massima di 100. La struttura di Monte Rosè, invece, accoglie 105 cani ed è tra le poche in Sardegna a fungere sia da canile rifugio che da canile sanitario. Qui vengono eseguiti controlli anagrafici, trattamenti medici e chirurgici per gli animali. La struttura dispone anche di un’area dedicata ai gatti randagi, attualmente occupata da 10 felini in attesa di cure o adozione. L’impegno per il benessere degli animali non si ferma alla semplice accoglienza. La Multiservizi continuerà a promuovere le adozioni responsabili attraverso iniziative di sensibilizzazione, organizzate autonomamente o in collaborazione con il Comune.





Da anni, infatti, l’Amministrazione eroga contributi economici ai cittadini che adottano cani o gatti ospitati nei canili comunali o convenzionati. Questa decisione, come sottolineato dal Consiglio comunale, ribadisce la centralità del benessere degli animali d’affezione e il ruolo della comunità nella loro tutela. Con il sostegno alle adozioni, Porto Torres si impegna a trasformare i canili non solo in luoghi di accoglienza, ma in porte aperte verso nuove famiglie per gli amici a quattro zampe.

Gestione confermata. Il Consiglio comunale di Porto Torres ha votato all’unanimità per il proseguimento dell’affidamento dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè alla società Multiservizi Porto Torres S.r.l. per i prossimi tre anni, dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2028. Una decisione presa nel segno della continuità e dell’efficienza, come sottolineato durante la seduta consiliare. Un servizio strategico. I canili gestiti dalla Multiservizi da oltre dieci anni hanno ottenuto il riconoscimento della loro qualità anche dal servizio veterinario della Asl di Sassari. Il contratto, per un importo complessivo annuo di 311 mila euro, garantisce la prosecuzione delle attività di cura e accoglienza degli animali e prevede anche la gestione dell’impianto di depurazione presente presso la struttura di Monte Rosè.