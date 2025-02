Fertilia e il Giorno del Ricordo: memoria e testimonianza di un esodo

Letture dedicate renderanno omaggio alle vittime. Non solo a chi è stato ucciso nelle foibe, ma anche a chi ha vissuto l’esilio come una seconda condanna. Lontano da casa, in un’Italia che spesso non era pronta ad accogliere i suoi stessi figli. Il Giorno del Ricordo non è una data rituale. È un dovere. La memoria delle sofferenze degli esuli non può essere cancellata o messa da parte. Fertilia, con i suoi volti, i suoi cognomi e le sue storie, ne è la testimonianza viva. Qui, il ricordo non è solo nostalgia. È una lezione di storia. Una lezione che parla di sopravvivenza, di resilienza e di ricostruzione. Il 10 febbraio a Fertilia si celebra una memoria che guarda al futuro. Non per alimentare divisioni, ma per comprendere. Non per dimenticare le ingiustizie, ma per fare in modo che non si ripetano.

Il 10 febbraio 2025, alle ore 17:30, in Piazza San Marco a Fertilia, si terrà la cerimonia per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti all’esilio nel secondo dopoguerra. La celebrazione, organizzata dal Comitato 10 Febbraio di Alghero, rappresenta un momento di riflessione su una pagina dolorosa della nostra storia. Fertilia non è solo il luogo della commemorazione. È il simbolo stesso di quell’esodo. Nata negli anni ’30 come borgo di bonifica, è diventata dopo la guerra la nuova casa di centinaia di famiglie giuliano-dalmate, in fuga da persecuzioni e violenze. Qui hanno portato con sé cultura, tradizioni e identità, lasciando alle spalle una terra che non avrebbero più rivisto.