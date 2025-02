Cronaca Oristano: i Carabinieri e i cani antidroga in azione contro il traffico di stupefacenti nelle scuole

Un’operazione condotta con precisione militare, questa mattina, ha portato i Carabinieri di Oristano, coadiuvati dal Nucleo Operativo Radiomobile e con il supporto del Nucleo Cinofili della Compagnia di Cagliari, nei pressi delle scuole del territorio. Obiettivo: prevenire e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani. Un’iniziativa pianificata, che si inserisce nell’ambito delle direttive impartite dal Prefetto di Oristano, Dr. Salvatore Angieri, durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I militari, affiancati dai cani antidroga, hanno effettuato controlli a campione all’esterno degli istituti scolastici, monitorando con attenzione ogni movimento sospetto. I Carabinieri non lasciano nulla al caso. Ogni zaino, ogni angolo del perimetro delle scuole è stato passato al setaccio. Il messaggio è chiaro: le scuole non devono diventare terreno fertile per lo spaccio di droga. La presenza dei cani addestrati ha garantito un controllo efficace e mirato. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ribadisce il proprio impegno nella lotta contro il traffico di droga, con una particolare attenzione ai giovani. È su di loro che si concentrano gli sforzi, perché sono i più vulnerabili, ma anche perché su di loro si costruisce il futuro della comunità. L’operazione non è stata un intervento isolato, ma parte di una strategia più ampia e continua che comprende controlli, indagini e incontri di sensibilizzazione nelle scuole. Un lavoro silenzioso, fatto di prevenzione e repressione, per garantire ai giovani un ambiente sicuro. Con quest’operazione, i Carabinieri di Oristano confermano ancora una volta il loro ruolo di presidio attivo sul territorio, nella protezione dei più giovani e nella difesa della legalità.