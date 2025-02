Controlli straordinari nel territorio di Oristano: posti di blocco, sanzioni e irregolarità scoperte

Le operazioni, disposte alcuni mesi fa d’intesa con i vertici delle Forze dell’ordine e coordinate dalla Questura, hanno coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Terralba. L’ampio dispiegamento ha previsto dieci posti di blocco, supportati dal monitoraggio aereo di un elicottero della Polizia di Stato. Nel corso dei controlli, sono stati fermati 121 veicoli e identificate 202 persone, di cui 53 pregiudicati. La Polizia Stradale e la Polizia Locale hanno elevato 15 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e sottoposto a sequestro amministrativo cinque veicoli privi di assicurazione obbligatoria. Sei attività commerciali sono state controllate e quattro di queste sanzionate per irregolarità amministrative e fiscali. Durante l’operazione è stato individuato anche un caso di lavoro irregolare: all’interno di un bar, una persona è stata trovata a lavorare senza contratto. Il Prefetto ha confermato che ulteriori operazioni “ad Alto Impatto” saranno eseguite nei prossimi giorni per garantire una presenza capillare e rafforzare la prevenzione contro ogni forma di illegalità.

I servizi straordinari di controllo del territorio, noti come operazioni “ad Alto Impatto”, hanno visto ieri l’intervento coordinato delle Forze di Polizia nei comuni di Terralba, San Nicolò d’Arcidano e Marrubiu. L’obiettivo: rafforzare la sicurezza e contrastare degrado urbano e microcriminalità. Il Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: “Andiamo avanti con determinazione per un chiaro segnale di forte presenza e deterrenza nella commissione di reati”.