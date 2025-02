Gavoi: coppia di anziani truffata per 9.000 euro, i Carabinieri bloccano il colpo e denunciano quattro truffatori





A quel punto, hanno interrotto la comunicazione e contattato subito i Carabinieri, che hanno avviato le indagini riuscendo a identificare i responsabili, ora segnalati alla Procura della Repubblica di Nuoro. L’operazione, sottolinea l’Arma, è frutto anche delle continue campagne di sensibilizzazione che i Carabinieri portano avanti sui rischi delle truffe, sia tramite i media che attraverso incontri con le comunità locali. La prevenzione, spiegano, resta uno strumento fondamentale per proteggere i cittadini, specie i più vulnerabili, da queste minacce sempre più sofisticate. Il procedimento penale nei confronti dei quattro denunciati è ancora nella fase delle indagini preliminari, e la loro eventuale responsabilità sarà accertata in sede processuale. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

Una truffa ben orchestrata è stata sventata dai Carabinieri della Stazione di Gavoi, che il 4 febbraio 2025 hanno denunciato quattro uomini per aver raggirato una coppia di anziani, sottraendo loro circa 9.000 euro. Fingendosi operatori finanziari di una piattaforma online specializzata nella vendita di criptovalute, i truffatori hanno convinto le vittime a scaricare un’applicazione sullo smartphone, attraverso la quale si sono appropriati delle credenziali del conto corrente. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, in collaborazione con l’istituto finanziario della coppia, ha evitato ulteriori danni, bloccando il conto prima che i truffatori potessero sottrarre tutto il denaro e acquisire altri dati sensibili. Le vittime hanno intuito il pericolo quando i malfattori hanno chiesto ulteriori dettagli personali.