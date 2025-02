Cronaca Cagliari: una notte tra assistenza e ordine, i senzatetto sotto lo sguardo delle divise

A Cagliari, Polizia e Carabinieri hanno condotto un servizio congiunto per individuare i numerosi clochard presenti in città, offrendo loro la possibilità di usufruire di un letto e pasti caldi. Nei giorni scorsi, le forze dell’ordine hanno emesso tre sanzioni e un ordine di allontanamento, dopo diverse segnalazioni legate a comportamenti potenzialmente dannosi. “Tutto ciò si è reso assolutamente necessario – precisano le autorità – per via dei comportamenti che si sono susseguiti nelle aree interessate”. Gli interventi hanno incluso sia un approccio repressivo, sia un lato assistenziale, volto a fornire sostegno ai senzatetto incontrati durante l’operazione.