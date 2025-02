Bancali: agente penitenziario aggredito da un detenuto con problemi psichiatrici

Antonio Cannas, delegato nazionale del Sappe per la Sardegna, ha commentato con preoccupazione l’episodio: “Questo detenuto non è nuovo ad aggressioni simili. Il personale di Polizia Penitenziaria è logorato da ritmi di lavoro incessanti e continue aggressioni. È grave che le autorità competenti, pur essendo a conoscenza della situazione critica all’interno del carcere, non siano state in grado di intervenire con soluzioni adeguate”. L’episodio riaccende l’attenzione sulle difficoltà del sistema penitenziario, dove carenze strutturali e gestionali mettono a rischio la sicurezza sia degli agenti che degli stessi detenuti.

Un’aggressione violenta ha scosso il carcere di Bancali, dove un detenuto con gravi problemi psichiatrici ha colpito un agente penitenziario con calci e pugni durante i passaggi interni. La guardia, ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Annunziata per le cure necessarie. Nel frattempo, il detenuto è stato riportato alla calma e ricondotto in cella.