Cabras: 45 chili di droga nascosti in una buca nelle campagne





"Questa tipologia di sostanza è prevalentemente consumata tra i giovani – hanno spiegato gli agenti – perché è facilmente reperibile a prezzi contenuti". Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili del traffico e a chi abbia nascosto la droga nel boschetto. Un’operazione che, secondo gli inquirenti, potrebbe rappresentare solo una parte di un sistema di spaccio più ampio radicato nella zona.

Un ritrovamento impressionante quello avvenuto nelle campagne di Cabras, dove la squadra mobile di Oristano, grazie all’intervento delle unità cinofile, ha scoperto una buca contenente oltre 45 chili di hascisc. La droga era suddivisa in 350 involucri, ciascuno del peso di circa un etto, per un valore complessivo stimato in oltre 450mila euro. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il carico era destinato a una fitta rete di spacciatori, che lo avrebbe immesso nel mercato al dettaglio, garantendo introiti illeciti significativi.