Cronaca Alghero: sicurezza e legalità al centro delle politiche di Cacciotto

Gli episodi di criminalità che hanno recentemente colpito alcune attività commerciali di Alghero hanno spinto il sindaco Raimondo Cacciotto a prendere una posizione netta. Attraverso un post sui social, il primo cittadino ha condannato fermamente il fenomeno e annunciato una serie di interventi per garantire la sicurezza della comunità. “Pochi e ben individuati soggetti imperversano con una certa spavalderia e vanno assolutamente fermati”, ha dichiarato Cacciotto, sottolineando come la collaborazione con la Prefetta, il Questore e tutte le forze dell’ordine sia fondamentale per contrastare questa escalation di atti criminali. Il tema, ha precisato, sarà al centro del prossimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, confermando l’attenzione dell’amministrazione sul problema. Tra le misure annunciate, spicca l’adozione del nuovo regolamento di Polizia Urbana, uno strumento che il sindaco definisce “indispensabile” per limitare situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. In parallelo, è già in corso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con l’introduzione del progetto di videosorveglianza partecipata, che coinvolgerà soggetti pubblici e privati, garantendo un monitoraggio più capillare del territorio. Cacciotto ha inoltre evidenziato il percorso avviato per il potenziamento della Polizia locale, un progetto graduale che vede la formazione continua degli agenti e la dotazione di mezzi e strumentazioni adeguate. Un impegno che punta a restituire ai cittadini un maggiore senso di sicurezza e a rispondere con efficacia alle situazioni di emergenza. L’approccio del sindaco si sviluppa su due binari: da un lato la repressione e il controllo, dall’altro l’investimento in cultura, sport e istruzione, strumenti che, come affermato, servono a diffondere modelli educativi positivi per prevenire fenomeni di devianza e criminalità. “Non possiamo sottovalutare il senso di incertezza delle cittadine e dei cittadini”, ha concluso, indicando la sicurezza come una priorità assoluta dell’amministrazione comunale.