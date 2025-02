Sardegna baciata dalla fortuna: vinti 2 milioni di euro a Quartu Sant’Elena e 100mila euro a Olbia

Un colpo di fortuna che le ha cambiato la vita in un istante. Non meno fortunato è stato un uomo di Olbia, che ha acquistato un tagliando da 5 euro in una tabaccheria della centrale via Roma e si è aggiudicato una vincita di 100mila euro. Anche in questo caso, l’incredulità iniziale ha lasciato subito spazio alla gioia. Sebbene queste storie alimentino i sogni di molti, è importante ricordare che le probabilità di vincita sono estremamente basse. Le statistiche parlano chiaro: la probabilità di ottenere una vincita compresa tra 50mila e 500mila euro è di 1 ogni 7.680.000 biglietti, mentre per un premio di 10mila euro le probabilità migliorano leggermente, attestandosi a 1 ogni 1.920.000 biglietti. Questi numeri evidenziano quanto il gioco possa essere ingannevole. Per questo motivo, gli esperti invitano sempre alla prudenza: “Giocate in modo responsabile, sapendo che non vi è alcuna garanzia di vincita.” La felicità di oggi di alcuni fortunati non deve oscurare i rischi di un comportamento poco consapevole. La Dea bendata, come sempre, è imprevedibile.

La fortuna ha fatto tappa in Sardegna, regalando due vincite straordinarie in poche ore. A Quartu Sant’Elena, una donna ha sbancato con un tagliando da 10 euro, portandosi a casa un jackpot da 2 milioni di euro. La giocata vincente è stata effettuata presso la tabaccheria situata tra via Trieste e via Vico, un punto di riferimento per molti abitanti della zona. I titolari della tabaccheria descrivono la vincitrice come una cliente abituale che, curiosamente, non si vedeva da tempo. “Non ce lo aspettavamo, è stata una sorpresa anche per noi,” hanno dichiarato i gestori. La donna ha chiesto conferma della vincita e, ricevuto il responso positivo, sono partiti i festeggiamenti.