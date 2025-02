Cronaca Assolo: sindaco e moglie intossicati dal monossido di carbonio

Attimi di paura nella serata di ieri ad Assolo, dove il sindaco Giuseppe Minnei e la moglie sono stati soccorsi per un’intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato poco prima delle 21, quando Minnei si sarebbe accorto che la stanza era satura di gas e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. I due coniugi sono stati trasportati all’ospedale di Cagliari per il trattamento in camera iperbarica. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per accertare le cause del pericoloso accumulo di monossido. In base ai primi rilievi, il problema sarebbe stato causato da un guasto o da un malfunzionamento della stufa presente nell’abitazione.