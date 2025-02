Tissi: picchia e minaccia la compagna, arrestato un uomo

I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna in lacrime, dolorante e visibilmente terrorizzata. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura, trasferito al carcere di Bancali. La donna, ferita, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari per ricevere le cure necessarie. Un episodio che aggiunge un nuovo, inquietante capitolo alla piaga delle violenze domestiche, richiamando l’attenzione sulla necessità di interventi mirati per proteggere le vittime e prevenire ulteriori tragedie.

Una serata di terrore si è consumata a Tissi, dove un uomo è stato arrestato per aver picchiato e minacciato la sua compagna al culmine di una lite scoppiata per motivi futili. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Ploaghe, l’aggressore ha prima minacciato verbalmente la donna, poi l’ha presa a schiaffi e le ha sbattuto violentemente la testa contro il muro. Disperata, la vittima è riuscita a divincolarsi e a scappare dall’abitazione, rifugiandosi a casa di una vicina che ha immediatamente chiamato i soccorsi.