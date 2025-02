Dolianova, lite fatale: accoltella l'ex compagno, arrestata una 31enne

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la discussione sarebbe degenerata rapidamente, fino a spingere la 31enne ad afferrare un coltello e colpire il compagno. A dare l’allarme è stato un familiare della vittima che, rendendosi conto della gravità della situazione, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile della Compagnia di Dolianova e un’ambulanza del 118, che ha trasportato d’urgenza il ferito in ospedale. Il coltello, utilizzato per l’aggressione, è stato sequestrato. La donna, posta agli arresti domiciliari, ha scelto di non fornire spiegazioni avvalendosi della facoltà di non rispondere. Le indagini proseguono per chiarire il movente della lite e i dettagli dell’accaduto.

Una lite violenta, scoppiata nel cuore della notte in un’abitazione del centro abitato, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una donna di 31 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata per lesioni aggravate dopo aver accoltellato l'ex compagno, un uomo di 34 anni, ora ricoverato in codice rosso al Policlinico di Monserrato. Nonostante la gravità della ferita all’addome, il giovane non è in pericolo di vita. La dinamica dei fatti resta ancora al vaglio degli inquirenti. All’interno dell’abitazione erano presenti anche il padre della donna, un 63enne, e il cognato di 37 anni.