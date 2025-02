Abbanoa e pignoramenti, Mulas: «Intervenga il Sindaco per evitare il collasso dei condomìni algheresi»

Alghero – Il capogruppo di Orizzonte Comune, Christian Mulas, ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco sulle gravi criticità legate ai pignoramenti dei conti correnti dei condomìni algheresi da parte di Abbanoa. Una situazione che rischia di trasformarsi in un’emergenza sociale, con pesanti ripercussioni sui servizi essenziali e sulla vita quotidiana dei residenti.

«I pignoramenti da parte di Abbanoa stanno paralizzando i condomìni – ha dichiarato Mulas –. Con i conti correnti bloccati, i condomìni non possono pagare utenze fondamentali come energia elettrica, manutenzione degli ascensori e delle autoclavi. È inaccettabile che una gestione delle morosità così rigida e poco ragionata finisca per colpire duramente i cittadini già in difficoltà».

Il consigliere comunale denuncia inoltre errori e anomalie nella gestione dei contatori, con fatturazioni che spesso risultano errate e aggravano ulteriormente il carico economico sui condomìni. Nell’interrogazione, Mulas ha avanzato diverse proposte, tra cui:

Sospensione immediata delle procedure esecutive in corso nei confronti dei condomìni, consentendo la definizione di piani di rientro sostenibili.

Verifica e gestione accurata dei contatori e dei consumi, per evitare errori di fatturazione che possano ricadere sui residenti.

Nominare un interlocutore dedicato ai condomìni per risolvere rapidamente le problematiche legate alle posizioni debitorie.

Rinegoziare gli interessi di mora, oggi troppo elevati, così da rendere possibile il rientro dai debiti senza penalizzazioni eccessive.

«Abbanoa deve prendersi le proprie responsabilità», ha aggiunto Mulas, ribadendo come i cittadini non possano essere lasciati soli ad affrontare le conseguenze di una gestione inefficiente e sproporzionata. «Gli errori nelle fatture e nei contatori sono una realtà che aggrava situazioni già difficili. Servono interventi immediati per tutelare i residenti e riportare equilibrio nei rapporti con il gestore idrico».

Il capogruppo di Orizzonte Comune sottolinea il rischio di un’escalation sociale, con gravi conseguenze per i servizi essenziali: «Se un condominio non riesce a pagare la manutenzione dell’ascensore o l’energia elettrica, i disagi si moltiplicano. Questa non è solo una questione economica, ma di qualità della vita. Il Comune deve fare la sua parte e agire subito».

Concludendo, Mulas ha ribadito l’importanza di trovare una soluzione condivisa che eviti il tracollo economico dei condomìni: «Non si può continuare su questa strada. Abbanoa deve capire che dietro i numeri ci sono persone, famiglie e lavoratori. Serve buon senso per riportare serenità nella comunità algherese».