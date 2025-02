Cronaca Sventata una rapina a Cagliari: travestiti da Carabinieri, due arresti

Volevano sembrare Carabinieri per sequestrare un imprenditore di Cagliari, ma il loro piano è saltato all’alba di venerdì 31 gennaio. I veri Carabinieri del Nucleo Investigativo li hanno fermati con un blitz in località Fraighedda, nel comune di Decimoputzu. Due uomini, di 28 e 36 anni, sono stati arrestati, mentre si cercano ancora altri due complici. L’operazione è scattata intorno alle 4 del mattino. I militari hanno rinvenuto in un casolare tutto l’occorrente per il colpo: divise da Carabiniere, due radio portatili, manette e fascette per immobilizzare la vittima. L’obiettivo era entrare nell’abitazione dell’imprenditore, bloccarlo e procedere con il sequestro. Le indagini, iniziate settimane fa, hanno permesso ai Carabinieri di seguire ogni mossa del gruppo e intervenire prima che il piano si concretizzasse. I due arrestati sono ora accusati di tentata rapina aggravata, riciclaggio e detenzione illegale di arma da fuoco. Intanto, prosegue la caccia agli altri due complici, per evitare che possano sfuggire o riorganizzare il colpo.