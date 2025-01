Occupazione abusiva dei parcheggi: un grave pericolo per emergenze e disabili a Quartu

La denuncia arriva da Guido Sarritzu, responsabile Uil Fpl. “La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere una priorità, e non possiamo permettere che il parcheggio abusivo metta a rischio l'efficienza dei servizi di emergenza e il diritto alla mobilità di chi è più fragile”, spiega Sarritzu, “invitiamo tutti a riflettere sulle conseguenze di questo comportamento e a fare la propria parte affinché i parcheggi vengano utilizzati nel rispetto di tutti. Non è più tollerabile l'occupazione abusiva delle aree riservate ai mezzi di soccorso sanitari, ai mezzi di servizio e ai parcheggi riservati ai portatori di handicap”.





E aggiunge: “Ricordiamo che presso la struttura sanitaria di viale Colombo, accedono persone con disabilità per le visite presso le commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità, per le vaccinazioni, la medicina legale, per il centro di salute mentale, inoltre lo stabile ospita il servizio di emergenza urgenza del 118”. A rischio anche l’incolumità degli operatori del 118. “In viale Colombo, dove sono parcheggiate le ambulanze, le auto passano a tutta velocità, quindi è a rischio anche l’incolumità degli operatori del 118, per adesso è stato solo rotto uno specchietto e una gemma dell’ambulanza, ma per evitare il peggio è necessario un intervento urgente da parte delle autorità competenti anche con il potenziamento della segnaletica stradale e dei controlli”.





La UIL FPL sollecita un intervento urgente da parte delle autorità competenti, non solo per intensificare i controlli e applicare sanzioni adeguate, ma anche per potenziare e migliorare la segnaletica orizzontale e verticale nelle zone interessate. “Cartelli chiari e visibili e l'adozione di tecnologie come il monitoraggio delle aree di parcheggio, sono strumenti fondamentali. L'unico modo per garantire un funzionamento efficace e sicuro dei servizi pubblici è la collaborazione di tutti nel rispetto delle regole”.

