Alghero capitale del turismo familiare: grande successo alla FITUR di Madrid

“Una città pronta e matura – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – che sarà in grado di accogliere famiglie con bambini, soprattutto in quei periodi cosiddetti di spalla. Contiamo sulle sinergie, sulle relazioni con gli operatori per programmare un rapporto duraturo nel tempo in grado di produrre benefici in questo segmento del turismo sul quale crediamo fermamente”. L’Amministrazione Comunale ha partecipato con una delegazione di rilievo: insieme al sindaco Raimondo Cacciotto e all’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, erano presenti gli assessori Maria Grazia Salaris, Ornella Piras ed Enrico Daga, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu e i referenti delle Politiche Familiari, Mauro e Filomena Ledda. “Un grande sforzo dell’Amministrazione per offrire al mercato internazionale, ospiti di Grimaldi Lines, l’offerta di Alghero al turismo familiare. Siamo pronti, siamo convinti di intraprendere un cammino proficuo per la città e il territorio”, commenta l’assessore al Bilancio Enrico Daga. “Abbiamo lavorato per anni per rendere la nostra città vivibile, innanzitutto per le nostre famiglie, e ora siamo pronti per accogliere questo specifico segmento di turismo”, aggiunge l’assessora alle Politiche Familiari Maria Grazia Salaris. “Non vediamo l’ora di metterci al lavoro – dichiara l’assessora al Turismo Ornella Piras – e tradurre in programmi e azioni tutte le indicazioni che ci sono giunte in questi giorni da parte di molti operatori che ci chiedono di essere connessi con noi”. Graziano Porcu, presidente della Fondazione Alghero, ribadisce: “Alghero si pone come capofila del Nord Ovest con una programmazione in grado di valorizzare la vivibilità e l’attrattività per più giorni possibile nel corso dell’anno”. Con oltre 250.000 partecipanti, di cui 153.000 professionisti del settore e 97.000 visitatori, la FITUR è una vetrina globale per il turismo. Le prospettive per Alghero e il turismo familiare appaiono sempre più concrete, con benefici che si estenderanno a tutto il territorio.

Alghero si presenta alla FITUR 2025, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, come città del turismo familiare, con un’offerta capace di coniugare bellezze ambientali, storiche e culturali con la vocazione di città “family friendly”. L’obiettivo è attirare famiglie, soprattutto nei periodi di bassa stagione, grazie a servizi e politiche dedicate. Alla più importante rassegna del turismo europeo, ospite di Grimaldi Lines, Alghero ha suscitato forte interesse grazie al marchio “Alghero Family”. Questo risultato è il frutto di politiche strutturali per il benessere familiare, volte a promuovere il turismo tutto l’anno. Durante la tre giorni della fiera (22-26 gennaio), l’offerta turistica algherese ha raccolto apprezzamenti e richieste di collaborazione da parte degli operatori del settore, confermando il ruolo della città come capofila per le politiche turistiche del Nord Ovest della Sardegna.