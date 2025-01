Cronaca Rapina al minimarket di Donigala: indagini in corso

Oristano -Questa sera, intorno alle 20:00, un individuo con il volto coperto ha fatto irruzione in un minimarket nella frazione di Donigala. Armato presumibilmente di un coltello, il rapinatore ha minacciato la cassiera, facendosi consegnare circa 250 euro in contanti. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Oristano, che hanno avviato le ricerche per individuare il responsabile.