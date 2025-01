La presidente Todde a rischio decadenza, solidarietà dal sindaco Mascia: «Prosegua senza indugi il percorso comune nell’interesse della Sardegna»

«Attendo che tutta la vicenda si risolva per il meglio e che tu possa dimostrare l’assoluta regolarità del tuo operato», prosegue Mascia prima di rinnovare fiducia e ottimismo rispetto al lavoro che il Comune di Sassari, la Rete metropolitana e tutti gli attori istituzionali, politici, economici, sociali e culturali del territorio hanno intrapreso insieme alla presidente Todde al fine di dare quanto prima concretezza alla Città metropolitana di Sassari e ai tanti progetti in itinere per favorire il rilancio socio-economico del quadrante nordoccidentale dell’isola.

«Il percorso intrapreso insieme per cambiare la Sardegna e per dare gambe ai progetti di rilancio del Nord Ovest dell’isola possa proseguire senza indugi». È l’auspicio formulato dal sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, in una lettera inviata alla presidente della Regione, Alessandra Todde, per manifestarle «piena e totale solidarietà umana e politica», rispetto alla vicenda legata alla rendicontazione delle spese elettorali, in conseguenza della quale il consiglio regionale sarà chiamato a decidere sull’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia.