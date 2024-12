Alghero Ambiente, eletti i nuovi RSU e RLSSA: FIADEL ottiene un risultato storico

La FIADEL ha infatti espresso timori legati alla prossima stagione estiva, in particolare per l’assenza di un bando relativo al nuovo appalto, che al momento non è stato ancora annunciato. “Proprio per la fiducia che è stata manifestata verso la FIADEL, esterniamo tutta la nostra preoccupazione per quella che sarà la prossima stagione estiva, con un bando per il nuovo appalto non ancora annunciato e di cui non si sa ancora nulla. Per questo motivo chiediamo espressamente un incontro con il Sindaco Cacciotto, l’Assessore Selva e il Presidente della Commissione Ambiente Mulas al fine di salvaguardare tutte le figure lavorative, compresa la forza lavoro stagionale, e pianificare la stagione estiva 2025.” La richiesta della FIADEL punta a garantire la tutela dei lavoratori e una gestione adeguata dei servizi di igiene ambientale per affrontare al meglio la prossima stagione estiva, che rappresenta un periodo critico per Alghero in termini di afflusso turistico e conseguente gestione dei rifiuti. Il risultato ottenuto nelle elezioni rafforza la posizione della FIADEL, che si pone come interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni e dell’azienda, per garantire non solo i diritti dei lavoratori, ma anche un servizio efficiente e pianificato per la città.

Si sono concluse con successo le votazioni per l’elezione dei nuovi RSU (Rappresentanti Sindacali Unitari) e RLSSA (Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza) presso il cantiere CICLAT Alghero Ambiente. Le operazioni di voto, che si sono svolte il 3 e 4 dicembre, hanno visto una partecipazione significativa da parte dei lavoratori del settore igiene ambientale. La FIADEL, rappresentata dal segretario Stefano Delrio, ha ottenuto un risultato straordinario, eleggendo ben 3 RSU e il RLSSA, raccogliendo 54 preferenze su 90 votanti, superando le altre due liste concorrenti. “Questo straordinario risultato è stato possibile solo grazie alla compattezza e alla fiducia dei propri iscritti ma anche di chi, pur non iscritto, ha scelto di votarci mandando un forte segnale all’Azienda di quale sia la preferenza dei lavoratori,” ha dichiarato Delrio, sottolineando la portata del successo e il sostegno ricevuto dai dipendenti. Tuttavia, insieme alla soddisfazione per il risultato elettorale, emerge una forte preoccupazione per il futuro.