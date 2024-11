Cronaca Cagliari: 17enne falcidiata da un'auto mentre va a scuola: è grave

Ennesimo incidente questa mattina in Viale Colombo a Cagliari: una ragazza di 17 anni è stata investita da un’utilitaria, mentre si recava al Liceo Scientifico Alberti alle ore 8 del mattino. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi ed è stata trasportata con urgenza all’ospedale Brotzu da un’ambulanza del 118. La Polizia locale è all’opera per ricostruire la dinamica e per i rilievi.