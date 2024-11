Alghero in viaggio nel fumetto con la 2ª edizione del festival di:segni, tra gli ospiti i maestri internazionali dell'immagine José Muñoz e Lorenzo Mattotti

A rendere davvero imperdibile di:segni saranno gli ospiti in arrivo ad Alghero. Tra loro, due leggende assolute che hanno fatto la storia del disegno mondiale: il fumettista argentino José Muñoz, creatore con Carlos Sampayo della serie noir con protagonista l’investigatore Alack Sinner, nata negli anni Settanta e diventata un vero cult del fumetto, e Lorenzo Mattotti, uno dei più grandi illustratori italiani e internazionali, oltre che fumettista, sceneggiatore e regista dello splendido film di animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, liberamente tratto dal romanzo di Dino Buzzati. A un altro capolavoro di Buzzati si ispirano due eventi che vedranno interagire tra loro fumetto, letteratura, teatro e musica: la presentazione del graphic novel “Il deserto dei Tartari” (Sergio Bonelli Editore), intensa e originale rilettura per immagini firmata da Michele Medda e Pasquale Frisenda, e il reading “Uno spiraglio di luce scendeva”, in cui la voce e il talento interpretativo di Gigio Alberti, uno degli attori più amati del cinema e del teatro italiano, incontrerà le emozionanti note del pianista Raimondo Dore.





Anche il bestseller di Elena Ferrante “L’amica geniale” sarà al centro di uno degli eventi del festival: lo spettacolo teatrale “L’amica geniale a fumetti” della bottega d’arte Fanny & Alexander, di e con Chiara Lagani e i disegni realizzati da Mara Cerri per il fumetto omonimo firmato da Lagani e Cerri e pubblicato da Coconino Press. Tra gli ospiti internazionali di questa edizione, oltre a José Muñoz e Lorenzo Mattotti, ci sarà anche Laura Pérez, una delle più acclamate fumettiste spagnole, al suo debutto nel catalogo Oblomov con il mistery “Nocturnos”. Arriveranno Antonio “Sualzo” Vincenti, Diego Cajelli, Mauro Muroni, Giovanni Bufalini. In rappresentanza del talento sardo riconosciuto oltre i confini dell’isola ci saranno Daniele Serra (che presenterà il suo ultimo lavoro insieme all'autrice dei testi Francesca Tassini), Sara Pilloni con Mariangela Valentini, Martina Mura, Ivan Canu, autore di una storia illustrata del k-pop coreano, libro che creerà un ponte tutto asiatico con quelli della riminese Elisa Menini dedicati al folklore giapponese, e Manuelle Mureddu, che proprio in apertura del festival presenterà il volume “Cada Contu” (Kleiner Flug), di cui è il curatore, dedicato ai tanti autori di origine sarda che hanno raggiunto rilevanza nazionale e internazionale. di:segni sconfinerà, infine, fuori dal centro storico di Alghero con incursioni nelle biblioteche del sistema “Coros Figulinas”, che ospiteranno le illustrazioni degli ospiti della prima edizione, e nelle scuole algheresi con i laboratori di Daniele Mocci, Andrea Pau e Sara Pilloni.

Un concentrato esplosivo di talento, fantasia e creatività. Un viaggio lungo 4 giorni, dal 28 novembre al 1° dicembre (più 2 successive date “off”), che trasporterà Alghero nel mondo del fumetto e delle sue sorprendenti intersezioni con gli altri linguaggi espressivi: la letteratura, il teatro, la musica e l’illustrazione. È il festival di:segni, giunto alla sua seconda edizione, organizzato dall’associazione Alghero Fumetto (fondata e costituita da 3 librai appassionati organizzatori di eventi: Emiliano Longobardi, Maria Luisa Perazzona e Elia Cossu) e realizzato con il sostegno di Regione Sardegna, Camera di commercio di Sassari - bando Salude & Trigu, Comune di Alghero e Fondazione Alghero. Dopo aver preso il via con un’anteprima di cui è stata protagonista Silvia Ziche, fumettista italiana tra le più amate e pubblicate al mondo, il festival prosegue con un ricco calendario di presentazioni di graphic novel, spettacoli teatrali, proiezioni e reading musicali – tutti a ingresso gratuito – tra Lo Quarter, la Biblioteca del Mediterraneo e il Teatro Civico.