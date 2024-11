“Una voce per Pierpaolo Fadda”: Sassari ricorda il giornalista che lottava per la vita





Ma non si tratta solo di un tributo. “Una voce per Pierpaolo Fadda” è un evento che intende sensibilizzare sull’importanza della donazione di sangue, piastrine e midollo osseo, temi tanto vicini a chi, come Pierpaolo, ha lottato contro una malattia devastante. La serata avrà anche un obiettivo concreto: raccogliere fondi per sostenere i progetti che Pierpaolo aveva avviato per aiutare i malati e i sofferenti. Il programma è intenso e ricco di emozioni. Sul palco si alterneranno artisti e musicisti che daranno vita a un mosaico di suoni, parole e immagini. Tra loro, la flautista Caterina Solinas, che esplorerà la versatilità dello strumento attraverso i secoli, e il duo composto da Giovannino Porcheddu e Pierpaolo Lubinu, con un omaggio a Andrea Parodi.





Ci sarà anche la voce di Carla Denule, accompagnata alla chitarra da Samuele Desogus, che offrirà brani dal suo repertorio. La serata vedrà la partecipazione di Marisa Mereu, che interpreterà alcune poesie di Pierpaolo e dipingerà su tela epidermica, in collaborazione con la modella Simona Todde, trasformando la pelle in un simbolo di espressione artistica. Mariano Lo Piccolo, ideatore della rivista Sonos e Contos, di cui Pierpaolo Fadda è stato direttore, ricorderà l’amico e collega. Clara Farina, attrice e voce della poesia sarda, reciterà brani del suo ultimo lavoro e poesie di Pierpaolo, mentre Viviana Cotza, dirigente del Centro Trasfusionale di Sassari, sottolineerà l’importanza delle donazioni di midollo per i pazienti leucemici.





A guidare il pubblico in questo viaggio sarà Tonino Sanna, presentatore e narratore della serata, che tesserà il filo tra le varie performance, creando una serata densa di significato e sentimento. L’ingresso prevede un contributo di 20 euro, che include una cena a buffet, e le prenotazioni possono essere effettuate entro il 6 novembre. Non si tratta solo di una serata, ma di un invito a riflettere su ciò che Pierpaolo Fadda rappresentava: la lotta per la vita, l’impegno per gli altri, e l’idea che, anche nelle situazioni più difficili, l’arte e la cultura possano portare speranza. In un mondo che spesso dimentica chi ha lottato, “Una voce per Pierpaolo Fadda” è il segno che le battaglie per il bene comune non vengono mai perse del tutto. È un momento per ricordare che, come Pierpaolo, possiamo e dobbiamo fare la nostra parte.

