Travolto da un cancello a Esterzili: 11enne ferito, non è in pericolo di vita





Sul posto è intervenuta tempestivamente un'ambulanza del 118, che ha trasferito il bambino all'ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante i momenti di grande paura per i presenti, i medici hanno subito rassicurato la famiglia: il bambino non è in pericolo di vita. Attualmente, il piccolo è sotto osservazione per accertamenti e per verificare l'eventuale presenza di fratture, ma le sue condizioni sono stabili.

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Esterzili, nel sud Sardegna, dove un bambino di undici anni è stato travolto da un cancello al campo sportivo del paese. L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30, mentre il piccolo stava partecipando a laboratori organizzati per le festività di Is Animeddas, previste tra il 31 ottobre e il 2 novembre. Per cause ancora da chiarire, il cancello è improvvisamente crollato, colpendo il bambino all'esterno dell'area sportiva.