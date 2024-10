Nuoro: sequestrate tre tonnellate di marijuana nelle campagne di Su Berrinau

La piantagione è stata scoperta durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal questore Alfonso Polverino. All'operazione hanno partecipato il personale della Squadra Mobile, dei commissariati di Siniscola, Gavoi e Macomer, oltre al Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso dei controlli sono stati fermati 139 veicoli e identificate 223 persone. Sette individui sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti e cinque denunciati per guida in stato di ebbrezza.

