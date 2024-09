Budoni: Schiusa di un nido di tartarughe marine Caretta caretta nella spiaggia di Salamaghe

Il rinvenimento delle inconfondibili tracce ha consentito di individuare l'area di deposizione delle uova e la sua provvisoria messa in sicurezza da parte del Corpo forestale. Nei prossimi giorni, si provvederà ad assicurare il presidio costante del nido, fino alla schiusa di tutte le uova deposte. Prosegue la collaborazione tra il CFVA, l'Area marina protetta e i cittadini sensibili alla protezione e alla salvaguardia della fauna marina protetta. Grazie alle numerose segnalazioni al numero verde di emergenza ambientale 1515 si sta monitorando e tutelando con efficacia la schiusa delle uova della specie Caretta caretta L. su tutto il litorale nord orientale dell'isola.

Su segnalazione di un privato cittadino che nella serata di sabato 31 agosto, intorno alle ore 20, ha osservato e aiutato una piccola tartaruga a raggiungere il mare, la pattuglia forestale della Base navale (B.L.O.N.) di Siniscola è intervenuta nella spiaggia di Salamaghe a Budoni per individuare e mettere in sicurezza un nido di Caretta caretta (Linnaeus, 1758). Il Corpo forestale ha attivato immediatamente le procedure di monitoraggio e tutela previste dalla Rete regionale per la conservazione della fauna marina, coordinata dai biologi Dott.ssa Graziella Dedola e Dott. Piero Panzalis dell'Area marina protetta (A.M.P.) di Tavolara.