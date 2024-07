L’assessore Bartolazzi torna a Lanusei: «Il mio impegno per la sanità ogliastrina»

Collegato in video conferenza anche il consigliere ogliastrino del Partito democratico, Salvatore Corrias. L’assessore ha aperto il suo intervento affrontando uno dei punti più sentiti dalla comunità ogliastrina, quello del punto nascite. «Riattivare questo servizio è importantissimo – ha detto Bartolazzi – ma deve essere fatto in condizioni di sicurezza: bisogna che ci siano pediatri, neonatologi e ostetriche preparate». L’esponente della giunta Todde ha proseguito parlando delle principali misure che l’esecutivo regionale ha già messo in campo per superare le criticità presenti in Ogliastra e non solo. «Abbiamo già fatto una delibera con concorsi bloccati – ha detto – per agevolare Asl come quella ogliastrina». Per quanto riguarda la medicina del territorio, l’assessore ha snocciolato tutti i provvedimenti attuati ed in itinere. «Ai corsisti di medicina generale, abbiamo aumentato lo stipendio e abbiamo anche messo in delibera che l’attività formativa pratica venga svolta in regime di convenzione sul territorio. Inoltre – ha proseguito – crediamo molto nella possibilità di contrattualizzare gli specializzandi. Abbiamo anche realizzato un disegno di legge che prevede di richiamare i medici in pensione e ridargli il ricettario, in modo tale che possano effettuare le prescrizioni». Altro punto importante su cui ha messo l’accento l’assessore è l’importanza di “sburocratizzare”, ovvero svincolare i medici dalle attività di tipo amministrativo «attraverso il supporto di un infermiere o con un’assistenza di altro tipo».





Infine, Bartolazzi ha illustrato un altro importante provvedimento che agevolerà il reperimento di professionisti. «Abbiamo predisposto un elenco, che sarà costantemente aggiornato, di medici stranieri (con la laurea riconosciuta anche in Italia) dal quale è possibile attingere e che possono essere messi sotto contratto immediatamente». Il direttore generale della Asl Ogliastra, Andrea Marras ha evidenzato alcune delle azioni attuate dall’azienda per rafforzare l’ospedale e il territorio: «Negli ultimi tempi abbiamo calendarizzato i concorsi per le strutture complesse – ha sottolineato – di recente si è concluso il bando per il direttore del Laboratorio analisi: arriverà un ottimo professionista, proveniente da fuori regione. Purtroppo – continua il direttore generale della Asl – a volte i concorsi vanno deserti, per questo è molto importante bandirli ad hoc per le aziende come la nostra». Durante l’incontro ci sono stati anche gli interventi dei rappresentati di alcune associazioni sindacali, di amministratori locali dei comuni del territorio e dei referenti dei comitati di cittadini in difesa della sanità ogliastrina.

«L’ospedale di Lanusei deve essere messo in condizione di garantire tutti i servizi possibili. Mi prendo l’impegno per cercare di ricostituire gli organici: bisogna attuare tutte le misure necessarie per cercare di reperire personale medico e portarlo in Ogliastra». Così l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, intervenuto stamattina nella conferenza territoriale socio sanitaria ogliastrina, presieduta dal sindaco di Lanusei Davide Burchi. Quasi tutti presenti i sindaci del territorio che non sono voluti mancare all’appuntamento: in tanti sono intervenuti in presenza nell'aula consiliare del comune di Lanusei, mentre altri si sono collegati da remoto. Per la Asl Ogliastra erano presenti il direttore generale Andrea Marras, il direttore sanitario Francesco Logias, la direttrice amministrativa, Tiziana Passetti, il direttore del Distretto, Sandro Rubiu e Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero N.S. della Mercede di Lanusei.