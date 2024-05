Barbarie in parco oubblico: Uomo morde e decapita un passerotto sotto gli occhi dei bambini

Secondo le testimonianze, l'uomo ha prima catturato l'innocuo uccellino con le mani, lo ha lanciato per aria ripetutamente, per poi compiere l'orrendo gesto. L'associazione Lav, attiva nella tutela degli animali, ha prontamente denunciato l'accaduto, sollevando anche un allarme per l'escalation di violenze contro gli animali che si sta registrando in Sardegna. Nei giorni successivi, i carabinieri hanno condotto un'indagine dettagliata, culminata con la consegna dell'informativa alla Procura di Sassari, che ora valuterà come procedere nei confronti del 35enne. Questo caso solleva interrogativi profondi sulla sicurezza dei luoghi pubblici e sulla necessità di una maggiore consapevolezza e severità nelle pene contro chi si macchia di atti di tale barbarie. La comunità, ancora sotto shock, attende giustizia, sperando che episodi del genere non si ripetano mai più.

Un atto di crudeltà inaudita a Porto Torres. Un uomo di 35 anni, originario del Sassarese ma residente a Brescia, è stato denunciato dopo aver compiuto un gesto di una ferocia raccapricciante: ha decapitato con un morso un passerotto nel parco di San Gavino, una zona verde frequentata da famiglie e bambini. L'episodio, avvenuto il 17 maggio, è stato documentato e diffuso tramite video sui social network, scatenando un'ondata di indignazione pubblica.