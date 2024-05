Sassari: Studenti del liceo artistico abbelliscono l’ingresso dell’istituto

Come avvenuto per l’intervento di arredo urbano di viale Italia, anche per la sistemazione dell’accesso alla via Calvia gli alunni del liceo Figari hanno partecipato attivamente all’ideazione del decoro della pavimentazione, ispirandosi ai lavori e alle opere di Mauro Manca, artista e storico preside del liceo artistico sassarese. La soluzione prescelta è stata quella dell’alunno Paolo Lasio (Design della moda) , che ispirandosi a una serie di opere realizzate da Mauro Manca intorno alla metà degli anni ’50, rappresentanti figure umane dalla forte connotazione simbolica, contrassegnate da pochi tratti essenziali, ma riconoscibili. La scelta è stata scelta tra una rosa di 40 bozzetti, tutti ispirati all’artista e realizzati dagli studenti del corso Pittura, Design della moda, Metalli e Architettura (anno scolastico 2022/2023). L’esecuzione dell’opera sarà affidata agli studenti della classe 4B del corso di pittura del liceo artistico.

Da oggi, 31 maggio, le ragazze e i ragazzi del liceo artistico Filippo Figari hanno avviato i lavori preparatori per la realizzare il decoro degli spazi pedonali del varco di accesso alla Zona 30 in via Pompeo Calvia, proprio davanti all’ingresso dell’istituto scolastico. Da lunedì mattina, intorno alle 8.30, inizieranno a dipingere. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione avviato tra l’Amministrazione comunale e il liceo che ha visto anche l’ideazione e la realizzazione del disegno artistico nella pavimentazione di viale Italia. Il progetto esecutivo del varco ha previsto, in via Calvia, la creazione di un’ampia zona pedonalizzata con finitura in resina proprio in prossimità dell’accesso al fabbricato scolastico, per la sicurezza degli alunni durante gli orari di ingresso e uscita.