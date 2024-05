Tradizione e innovazione nel corso di panificazione ad Alghero

Durante le lezioni, che si sono tenute alla Biblioteca Catalana, sono stati trattati vari argomenti, da vari docenti ed esperti e ad ogni corsista è stato consegnato il libro La Madre del Pane. Le materie prime sono state illustrate dal Dott. Marco Dettori (Agris Sardegna), mentre il processo biotecnologico è stato curato dalla Dott.ssa Manuela Sanna (Porto Conte Ricerche) e dal Dott. Pietro Fois, mugnaio, che successivamente ha accolto i corsisti nella struttura del “Mulinu – la macina di Sardegna” a Galantè. Il Prof. Antonio Farris e il Prof. Gianni Pes (Clinica Medica, Università di Sassari) hanno esposto gli aspetti nutrizionali e salutistici, mentre l’enogastronomo Dott. Tommasso Sussarello ha condotto l’analisi sensoriale e valutazione qualitativa dei pani. La prova pratica si è tenuta a Uri presso il forno sociale comunale situato all'interno dell'area archeologica di Santa Cadrina, gestita dal panificatore Sig. Salvatore Meloni, insieme all’Associazione Turistica Pro Loco Uri.





I corsi erano stati inaugurati da una conferenza dedicata ai Pani tradizionali di Alghero, con la partecipazione dello storico Antonio Budruni e un’esposizione di pani offerti dal panificio Cherchi. Si sono invece conclusi con l’incontro organizzato dal Comitato Promotore Pane Coccoi, per parlare della valorizzazione, delle prospettive e delle opportunità dell’ottenimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP), a cui hanno partecipato, oltre al Professor Antonio Farris, la Dott.ssa Maria Antonietta Dessì, il Dott. Marco Dettori (AGRIS Sardegna), il Dott. Mirko Atzori (Laore Sardegna) e Dott. Gerardo Piras (Laore Sardegna). Considerata la grande partecipazione, gli organizzatori ipotizzano una nuova edizione del corso in autunno. Per ricevere le informazioni sulle prossime iniziative, inviare i propri dati all’indirizzo plalguer@plataforma-llengua.cat.

Alghero, 31 maggio 2024. Nel periodo tra marzo e maggio, si sono tenute due edizioni del Corso sulla panificazione tradizionale con l’impiego del lievito madre, curato dal Prof. Antonio Farris, in qualità di coordinatore scientifico e presidente dell’Accademia Sarda del Lievito Madre, in collaborazione con l’Obra Cultural de l’Alguer e la Plataforma per la Llengua.