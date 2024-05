Rally Italia Sardegna green: A casa ACI si parla di turismo, mobilità sostenibile ed energie rinnovabili

Nella mattinata di venerdì, a partire dalle 10 presso Casa ACI, è in programma il convegno sul “turismo green in Sardegna”. Dopo l’introduzione di Angelo Raffale Pelillo, Presidente della Commissione Energie Alternative ACI Sport, nonchè Vice Presidente FIA dell'analoga commissione mondiale, si alterneranno rappresentanti di Forestas, Federalberghi/Confcommercio, Consorzio del Porto di Alghero e associazioni locali. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, è in programma un confronto sulla cultura della mobilità sostenibile con Angelo Raffaele Pelillo e Pierluigi Bonora, direttore responsabile di ACI Radio. Nella mattinata di sabato, invece, a partire dalle 10 un convegno sulle energie rinnovabili e lo stato dell’arte. Interverrà tra gli altri Andrea Prato, direttore generale di Albatros, oltre al sindaco di Ottana, Franco Saba, che parlerà dell’esempio di riconversione energetica che arriva appunto dalla Barbagia. Gli incontri sono aperti al pubblico e saranno moderati dal giornalista Stefano Soro.

Il Rally Italia Sardegna 2024 è pronto ad entrare nel vivo, anche con i numerosi eventi collaterali declinati al “green” promossi da AC Sassari e ACI Sport. Oggi l’apertura del Parco assistenza e di tutti gli stand presenti nella zona del Lungomare Garibaldi. Il progetto “RIS Green” sintetizza un sistema di iniziative finalizzate all’educazione, alla conoscenza dello sviluppo sostenibile e delle nuove frontiere della mobilità, senza trascurare l’adozione di buone pratiche ambientali nell’ambito della tappa del Campionato Mondiale Rally in Sardegna. Numerosi gli appuntamenti previsti nelle giornate di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. Ad iniziare dai momenti di confronto.