Barracelli Alghero, concluso il ciclo formativo su rifiuti, tutela delle acque e attività di polizia

Con questo ciclo formativo, rimarca il Cap. Riccardo Paddeu,”il Comando di Alghero diventa punto di riferimento di molte Compagnie Barracellari e non solo. Noi continueremo ad offrire corsi gratuiti ai barracelli di altri Comandi, perché vogliamo che ogni collega sia davvero in grado di dare risposte efficaci ai cittadini e ai comuni da cui dipendono.” Oggi i barracelli cercano di sopperire spesso con i loro mezzi a un gap legislativo, che negli anni non è mai stato colmato. Ma se vogliamo davvero una polizia rurale capace di adempiere ai compiti istituzionali della Legge Regionale n.25 del 1988, occorre che anche il Governo nazionale velocizzi il percorso di alcuni atti relativi alle qualifiche funzionali di polizia giudiziaria per i barracelli. “Ringraziamo l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte per averci ospitato nella propria sede istituzionale, devo aggiungere che la grande partecipazione dei colleghi, molti dei quali sono venuti dopo oltre due ore di macchina, dimostra lo spirito dei barracelli e la loro convinzione che una seria formazione sta alla base di tutto.”

Nel fine settimana appena trascorso si è concluso il ciclo formativo organizzato dal Comando Barracelli del Comune di Alghero. Il primo appuntamento nel mese di marzo sul tema relativo alle modifiche dell’art. 255 del codice dell’ambiente, il 25 di maggio la formazione ha avito come tema “La tutela delle acque dall'inquinamento e le attività di polizia”. Organizzato sempre con EGAF Edizioni ha avuto come relatore il Dott. Alessandro Corrias, uno dei massimi esperti a livello nazionale in tema di illeciti ambientali e comandante di polizia locale. Hanno partecipato, oltre al Comando di Alghero, numerosi comandi barracelli provenienti da ogni parte della Sardegna, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.