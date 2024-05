Nuoro, Aspen e Confesercenti: "Grave che il sindaco e i suoi dirigenti si portino via il pallone"

Così Roberto Cadeddu, presidente dell’Aspen (Azienda speciale della Camera di Commercio) e di Confesercenti Nuoro-Ogliastra. “Come abbiamo già detto, noi non entriamo nel merito delle diatribe politiche e partitiche di maggioranza e opposizione, ma il richiamo che facciamo è al bene della comunità – aggiunge Cadeddu –. L’ordinaria amministrazione va bene, ma ora Nuoro ha bisogno urgentissimo di una figura che inizi ad occuparsi davvero della città, che sta vivendo una crisi terribile. Siamo certi che l’Europeade e l'investimento previsto possano garantire quantomeno un piccolo rilancio delle attività economiche e di promozione del territorio”. “In una fase di grave stagnazione economica – conclude Roberto Cadeddu – l’organizzazione dell’Europeade sia una priorità del Commissario. Non possiamo accettare che il sindaco e i suoi dirigenti si portino via il pallone e facciano perdere così questa occasione unica”.

“È grave che il sindaco vada via e i suoi dirigenti si portino via il pallone. La rinuncia del dirigente del Comune di Nuoro all’incarico dell’organizzazione dell’Europeade rischia di far perdere alla città un investimento di 1 milione e mezzo di euro. Le attività economiche del territorio non possono accettare di dire addio a quella che sarebbe una vera e propria boccata di ossigeno: la Regione nomini il prima possibile un Commissario, così da fare tutti gli sforzi per portare a compimento una manifestazione che rappresenterebbe una grande occasione di ripartenza di una città che ha da tempo toccato il fondo”.