In arrivo una miniserie dedicata al leggendario Mike Bongiorno

Questo importante anniversario offre un'occasione perfetta per rivivere i momenti salienti della vita e della carriera di un presentatore che ha lasciato un segno profondo nel cuore degli italiani. Ad interpretare Mike Bongiorno in età adulta sarà Claudio Gioè, attore di grande talento e versatilità. La moglie di Mike, Daniela Zuccoli, avrà il volto di Valentina Romani, mentre il giovane Mike Bongiorno sarà interpretato da Elia Nuzzolo. Questo cast, accuratamente selezionato, promette di offrire una rappresentazione autentica e coinvolgente della vita del presentatore. La regia della miniserie è affidata a Giuseppe Bonito, noto per la sua capacità di dirigere storie complesse e emotivamente intense.





La sceneggiatura è firmata da Salvatore De Mola, uno degli sceneggiatori più apprezzati del panorama italiano. Insieme, Bonito e De Mola lavoreranno per offrire al pubblico un racconto avvincente e rispettoso della memoria di Mike Bongiorno. Mike Bongiorno non è stato solo un presentatore, ma un pioniere della televisione italiana. La sua capacità di connettersi con il pubblico, il suo stile inconfondibile e il suo contributo innovativo hanno reso i suoi programmi veri e propri fenomeni di costume. La miniserie su RAI UNO non sarà solo un tributo alla sua carriera, ma anche un'opportunità per le nuove generazioni di scoprire e apprezzare un personaggio che ha fatto la storia della TV. Non perdete l'appuntamento autunnale su RAI UNO con questa attesissima miniserie, un viaggio emozionante nella vita di Mike Bongiorno, il re dei quiz che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

