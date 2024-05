Abbandono della fermata di Mamuntanas: Denuncia del presidente del comitato

Il presidente ha inoltre sottolineato l'obbligo dell'Arst di garantire non solo il servizio di trasporto ma anche le condizioni minime di accesso, come l'illuminazione e la pulizia della fermata. "Ricordiamo loro che sono tenuti ed obbligati ad offrire oltre che il servizio anche le condizioni minime di accesso allo stesso quale l'illuminazione e la pulizia della fermata," ha aggiunto. In conclusione, D'Onofrio ha espresso la speranza di un intervento tempestivo da parte della direzione dell'Arst, avvertendo che il comitato si riserva il diritto di rivolgersi alla Procura della Repubblica per denunciare queste gravi ed inaccettabili carenze. "Certi di un pronto intervento da parte della direzione ARST, il comitato di Mamuntanas si riserva il diritto di rivolgersi alla Procura della Repubblica per denunciare queste gravi ed inaccettabili carenze," ha concluso il presidente. Il Comitato di Mamuntanas attende ora una risposta dall'Arst, sperando in un'azione rapida e risolutiva per migliorare le condizioni della fermata dei treni e garantire un servizio dignitoso per tutti i suoi utenti.

Il presidente del Comitato di Mamuntanas, Francesco D'Onofrio, ha sollevato una forte denuncia contro l'Arst riguardo alle condizioni deplorevoli della fermata dei treni di Mamuntanas. In una dichiarazione rilasciata alla stampa, D'Onofrio ha evidenziato le gravi carenze della fermata, definendola "in condizioni da terzo mondo". "Io, Francesco D'Onofrio, presidente del comitato di Mamuntanas, sono con la presente a denunciare il totale abbandono da parte dell'Arst della fermata dei treni di Mamuntanas che seppur servita non è illuminata e versa in condizioni da terzo mondo. In considerazione dell'importanza della stessa per i residenti e per i turisti che alloggiano presso le diverse strutture ricettive presenti in loco, si richiede un intervento urgente utile a dar decoro alla stazione che nelle condizioni attuali altro non fa che rappresentare il disinteresse da parte della direzione dell'Arst," ha dichiarato D'Onofrio.