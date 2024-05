Auto cade in una scarpata a Poltu Quatu: due feriti

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la strada per evitare ulteriori incidenti e disagi nell'area circostante. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono state coordinate con l'ausilio di due pattuglie dei Carabinieri della zona, che hanno contribuito a gestire il traffico e a mantenere l'ordine pubblico.Le cause dell'incidente sono ancora sotto investigazione da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo. Nel frattempo, la strada Provinciale 59 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di recupero dell'auto e per garantire la sicurezza degli automobilisti.





Questo incidente è un monito sull'importanza della prudenza alla guida, soprattutto in tratti stradali notoriamente pericolosi come quello nei pressi di Poltu Quatu. Le autorità locali invitano tutti gli automobilisti a prestare massima attenzione e a rispettare le norme di sicurezza stradale.

La scorsa notte, per ragioni ancora da accertare, un'auto è finita in una scarpata lungo la Provinciale 59, nei pressi di Poltu Quatu. L'incidente, avvenuto intorno alle 23:00, ha visto coinvolti due occupanti del veicolo, che fortunatamente sono riusciti a uscire dall'auto e a mettersi in salvo.Subito dopo l'incidente, il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente per prestare i primi soccorsi ai due feriti. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale più vicino per accertamenti e cure, ma sembrano essere fuori pericolo.