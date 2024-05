Incendi in Sardegna: Un intervento aereo per spegnere le fiamme a Pimentel





Una squadra di volontari dell'associazione Sant'Isidoro di Senorbì è intervenuta a terra, mentre l'elicottero ha concluso le operazioni di spegnimento alle 18:30. Nonostante l'intervento tempestivo, resta evidente la scarsa preparazione e le risorse limitate messe in campo dalle autorità. Il personale della pattuglia forestale è ancora sul posto per la bonifica e la messa in sicurezza del perimetro, un chiaro segno dell'inadeguatezza della risposta iniziale. Questi eventi sottolineano l'urgenza di rivedere le strategie di prevenzione e gestione degli incendi in Sardegna. È inaccettabile che, nel 2024, ci si trovi ancora a fronteggiare emergenze con mezzi e risorse insufficienti, mettendo a rischio territori e comunità locali. Serve un cambio di rotta deciso e immediato per garantire la sicurezza e la protezione del nostro ambiente.

Ieri, in Sardegna, il fuoco ha imperversato con quattro incendi sul territorio regionale. Tra questi, uno ha richiesto l'intervento aereo del Corpo Forestale, evidenziando ancora una volta l'incapacità delle istituzioni di prevenire e gestire efficacemente le emergenze ambientali. L'incendio più significativo si è verificato nel comune di Pimentel, in località "Crabili". La soppressione delle fiamme è stata coordinata dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì, assistito dall'elicottero della base CFVA di Villasalto.